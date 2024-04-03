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КНДР заявила об успешном испытании новой ракеты

Ренхап: Пхеньян заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты

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KCNA

Северная Корея объявила о проведении успешного тестирования новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности во вторник. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно сообщению агентства, КНДР испытала ракету под названием «Хвасон-16».

По информации агентства, все северокорейские ракеты теперь оснащены твердотопливными двигателями и способны нести ядерные боеголовки.

Утром 2 апреля Ренхап, ссылаясь на военные источники, сообщило о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР в направлении Японского моря. По данным японского министерства обороны, ракета, выпущенная северокорейцами, пролетела 650 километров и достигла максимальной высоты в 100 километров.

24 июля прошлого года в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

11 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.

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