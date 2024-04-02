Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии заявили о подключении к инициативе поставок боеприпасов Украине

Эстония поддержала инициативу Чехии по поставкам боеприпасов Украине

close
100%
Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна после прошедших в Праге переговоров с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским заявил, что Эстония поддерживает инициативу Чехии по поставкам боеприпасов Украине. Об этом сообщает агентство ČTK.

По словам эстонского министра, Таллин решительно поддерживает чешскую инициативу и работает над конкретными предложениями.

«Две недели назад наше правительство приняло решение о подготовке очередного пакета военной помощи Украине стоимостью €20 млн. Это будут главным образом боеприпасы», — пояснил Цахкна.

До этого госсекретарь США Этони Блинкен во время визита во Францию заявил, что в конфликте между Россией и Украиной наступил «крайне важный момент», призвав обеспечить Киеву всю необходимую помощь.

Он подчеркнул, что Киеву нужна большая поддержка от союзников.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами