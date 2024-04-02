В Эстонии заявили о подключении к инициативе поставок боеприпасов Украине

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна после прошедших в Праге переговоров с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским заявил, что Эстония поддерживает инициативу Чехии по поставкам боеприпасов Украине. Об этом сообщает агентство ČTK.

По словам эстонского министра, Таллин решительно поддерживает чешскую инициативу и работает над конкретными предложениями.

«Две недели назад наше правительство приняло решение о подготовке очередного пакета военной помощи Украине стоимостью €20 млн. Это будут главным образом боеприпасы», — пояснил Цахкна.

До этого госсекретарь США Этони Блинкен во время визита во Францию заявил, что в конфликте между Россией и Украиной наступил «крайне важный момент», призвав обеспечить Киеву всю необходимую помощь.

Он подчеркнул, что Киеву нужна большая поддержка от союзников.

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