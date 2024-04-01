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В Армению прибыли военные инструкторы США

Минобороны Армении сообщило о прибытии в страну военных инструкторов США

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David Mdzinarishvili/Reuters

Военные инструкторы из США прибыли в понедельник, 1 апреля, в Армению в рамках оборонного сотрудничества двух стран. Об этом сообщает минобороны Армении в своем Telegram-канале.

«В рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны 1 апреля группа мобильных инструкторов США посетила Республику Армения», — сказано в тексте.

Отмечается, что с сегодняшнего дня по 5 апреля американские инструкторы проведут с представителями минобороны Армении учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций.

Со вступительной речью выступил глава генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения считает Соединенные Штаты Америки и Европу основными партнерами. Также Мирзоян отметил, что Армения в настоящее время не планирует вступать в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Ранее в МИД РФ предостерегли Армению от введения безвизового режима с ЕС.

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