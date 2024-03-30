ВСУ обстреляли Белгородскую область

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты трех населенных пунктов: хуторов Мухин и Панков, а также поселка Первомайский», — написал Гладков.

Он также добавил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны.

В ночь на 29 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью.

30 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района.

В этот же день украинские войска атаковали жилые дома в Новой Каховке Херсонской области. В администрации города сообщили, что люди не пострадали.

Ранее в Курской области обстреляли село Гуево.