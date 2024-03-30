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В Крыму считают необходимым признать Украину террористическим государством

Украина под подозрением: связь властей с терактом в «Крокус Сити Холл» ставит страну на грань террористического статуса

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Depositphotos

Украину необходимо признать страной-террористом в том случае, если следствие докажет связь властей Украины с организацией трагедии в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Об этом РИА Новости заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Нет сомнений, что скоро из показаний террористов мы узнаем и имена заказчиков этого преступления, но, как бы это грустно ни звучало, уже озвученные факты все отчетливее указывают на причастность к этому преступлению представителей киевского режима», — заявил Смирнов.

В том случае, если Украина будет объявлена террористическим государством, это поставит под сомнение возможность переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

До этого Следственный комитет России сообщил, что террористы, атаковавшие подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», сознались, что после нападения поехали в Киев за вознаграждением.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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