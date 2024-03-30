ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов заявил, что ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в районе горного хребта Джебель-Эс-Сатих. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что из-за сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) террористов на позиции сирийских войск был ранен один сирийский военный.

До этого замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по базе боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

9 марта Кулить сообщал, что Воздушно-космические силы России в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани провинции Идлиб ликвидировали два места базирования боевиков.

До этого сообщалось, что ФСБ России задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии. Задержанные на территории РФ 49 человек были пособниками террористической деятельности, причастными к сбору денег для сирийских боевиков.

Ранее ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.