На вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом»

В зоне специальной военной операции на Украине российские войска начали применять дрон «Джокер», взрывающийся при захвате противником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика дрона, гендиректора предприятия-разработчика Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

Одной из особенностей беспилотника является драйвер электродетонатора — устройство не позволяет противнику, который захватил дрон, обезвредить или перепрошить БПЛА под собственные нужды.

«На сегодняшний день противнику не досталось еще ни одного нашего беспилотника, потому что драйвер гарантировано срабатывает либо по таймеру, либо от удара, либо по команде пилота. Так же он сработает при попытке его разрушить или перерезать провода», — рассказал Кузякин.

Второй отличительной особенностью «Джокера» является гибернатор — по словам Кузякина, это устройство позволяет удаленно полностью отключить дрон, как если бы его питание было вручную отключено от батареи.

До этого в Хмельницкой области Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

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