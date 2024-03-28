Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Львове предрекли участие в ВСУ всех жителей Украины

Рекрутер Псикорская: все украинцы так или иначе будут задействованы в ВСУ

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Все украинцы будут тем или иным образом задействованы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). С таким заявлением выступила глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская, сообщает французская радиостанция Franceinfo.

«Война продолжается и быстро не закончится. <...> Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в вооруженных силах Украины», – сказала глава учреждения.

Отмечается, что Псикорская руководит центром рекрутинга «нового поколения», который недавно открылся во Львове. В скором времени на Украине будут открыты не менее 27 подобных центров.

Ранее на Украине заявили, что, несмотря на все трудности, власти страны намерены набрать в ряды ВСУ необходимое количество людей с помощью мобилизации и привлечения добровольцев.

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб страны просит о мобилизации еще около 500 тысяч человек.

Ранее Зеленский выступил против мобилизации женщин.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами