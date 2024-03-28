Во Львове предрекли участие в ВСУ всех жителей Украины

Все украинцы будут тем или иным образом задействованы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). С таким заявлением выступила глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская, сообщает французская радиостанция Franceinfo.

«Война продолжается и быстро не закончится. <...> Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в вооруженных силах Украины», – сказала глава учреждения.

Отмечается, что Псикорская руководит центром рекрутинга «нового поколения», который недавно открылся во Львове. В скором времени на Украине будут открыты не менее 27 подобных центров.

Ранее на Украине заявили, что, несмотря на все трудности, власти страны намерены набрать в ряды ВСУ необходимое количество людей с помощью мобилизации и привлечения добровольцев.

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб страны просит о мобилизации еще около 500 тысяч человек.

Ранее Зеленский выступил против мобилизации женщин.