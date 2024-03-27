В Белгородской области сбили 18 снарядов РСЗО Vampire

В Белгородской области пресекли атаку со стороны Украины, сбиты 18 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в сообщении.

Реактивные снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами ПВО, подчеркнули в Минобороны.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 18 воздушных целей. В результате атаки пострадал один мужчина.

До этого он сообщал, что власти региона приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время, большинство жителей проголосовали за этот вариант оповещения.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.