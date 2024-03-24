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Сальдо заявил, что армия Украины оставила попытки форсировать Днепр

Сальдо сообщил о прекращении попыток ВСУ форсировать левый берег реки Днепр

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью завершили попытки переправиться на левый берег Днепра и оставили попытки форсировать реку. Об этом доложил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.

«Переправы на левый берег боевики украинских формирований почти прекратили», — объявил глава региона.

Согласно информации Сальдо, некоторые украинские бойцы еще прячутся на левом берегу. Продовольствие и снаряды им доставляют тяжелые беспилотники, но эвакуировать солдат никто не собирается.

«Такой вот билет в один конец», — констатировал губернатор.

По его мнению, ВСУ пытались форсировать Днепр для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог отчитаться о занятии позиций на данном участке.

До этого Сальдо заявлял, что Российская армия провела «дерзкий рейд» на правый берег Днепра. По его словам, россияне уничтожили до 30 солдат ВСУ и пункт управления дронами. Вылазка была в районе Антоновского моста в пригороде Херсона, после чего россияне успешно вернулись на левый берег реки.

Ранее Сальдо рассказал о диверсии в отношении ВСУ.

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