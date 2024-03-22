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ВС России взяли под свой контроль поселок Мирное в Запорожской области

Минобороны: Российская армия взяла под контроль Мирное в Запорожской области

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Павел Лисицын/РИА Новости

Группировка войск «Восток» Вооруженных сил России взяла под контроль поселок Мирное, расположенный в Запорожской области на юге Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Освобожден населенный пункт Мирное», — указывается в регулярной сводке.

Согласно информации ведомства, операция была проведена на Южно-Донецком направлении.

В публикации также отмечается, что армия России улучшила тактическое положение на передовой.

Незадолго до этого стало известно, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам и объектам энергетики.

Перед этим пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 992 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Ранее ВС России взяли под свой контроль Мирное в Запорожской области.

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