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Путин заявил, что западные страны не замечали кровопролития в Донбассе

Путин: в Донбассе проливалась кровь русских людей, а не водичка

Западные страны не замечали кровопролития, которое происходило в Донбассе в течение нескольких лет до начала специальной военной операции. На это, как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин обратил внимание на встрече с главами мировых информационных агентств.

Путин вспомнил о своей давней беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Говоря о ситуации в Косово, она оправдывала действия НАТО на этой территории тем, что там восемь лет шло кровопролитие.

«А здесь, когда проливалась кровь русских людей в Донбассе? Это что, не кровь, а водичка что ли? Об этом никто не хотел ни думать, ни замечать», — сказал Путин.

На той же встрече Путин рассказал о потерях России и Украины на СВО. По его словам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Соотношение погибших и раненых он оценил как примерно равное.

Говоря о безвозвратных потерях российской армии, он заявил, что они существенно меньше и оценил их как «один примерно к пяти».

Ранее Путин оценил результаты роста российской экономики.

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