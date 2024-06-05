Путин заявил, что западные страны не замечали кровопролития в Донбассе

Западные страны не замечали кровопролития, которое происходило в Донбассе в течение нескольких лет до начала специальной военной операции. На это, как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин обратил внимание на встрече с главами мировых информационных агентств.

Путин вспомнил о своей давней беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Говоря о ситуации в Косово, она оправдывала действия НАТО на этой территории тем, что там восемь лет шло кровопролитие.

«А здесь, когда проливалась кровь русских людей в Донбассе? Это что, не кровь, а водичка что ли? Об этом никто не хотел ни думать, ни замечать», — сказал Путин.

На той же встрече Путин рассказал о потерях России и Украины на СВО. По его словам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Соотношение погибших и раненых он оценил как примерно равное.

Говоря о безвозвратных потерях российской армии, он заявил, что они существенно меньше и оценил их как «один примерно к пяти».

Ранее Путин оценил результаты роста российской экономики.