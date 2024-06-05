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Врач сравнила вред от картофеля фри с последствиями курения

Daily Mail: в картофеле фри токсичных соединений больше, чем в сигаретах

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Freepik.com

Количество потенциально вызывающих рак токсинов в порции картофеля фри аналогично таковому в двух десятках сигарет. Об этом изданию Daily Mail рассказала семейный врач с биохимическим образованием Кэтрин Шэнахан из США.

Врач объяснила, что повысить риск развития многих заболеваний (в том числе рака) могут растительные масла (подсолнечное, кукурузное, рапсовое, соевое, хлопковое и сафлоровое). Речь идет не о натуральных маслах, изготовленных простыми методами, а о ультра-обработанных вариантах продукта и маслах, использующихся для жарки многоразово.

По словам Шэнахан, такие масла содержат много полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Эти соединения склонны к реакции с кислородом — процессу, называемому окислением. При окислении масла образуются новые соединения, которые в совокупности называются продуктами окисления липидов (LOPs). Продуктов окисления липидов нет в естественной среде (в составе растений). Многие из них умеренно или чрезвычайно токсичны.

Доктор уточнила, что самой опасной категорией токсинов в растительных маслах являются альдегиды. В это семейство химических веществ входит консервант формальдегид и многие другие токсины, которые способствуют канцерогенности сигарет. По мнению врача, количество токсинов в порции картофеля фри аналогично потребляемому при выкуривании до 25 сигарет.

Раннее выяснилось, что накопление жира в мышцах повышает риск диабета.

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