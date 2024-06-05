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Стало известно, какие ополаскиватели вредят здоровью полости рта

JММ: спиртовые ополаскиватели нарушают микробный баланс полости рта

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Depositphotos

Ученые из Института тропической медицины в Бельгии обнаружили, что использование ополаскивателей на спиртовой основе значительно увеличивает количество двух видов условно-патогенных бактерий в полости рта. Результаты исследования опубликованы в Journal of Medical Microbiology (JММ).

Исследователи объяснили, что микробиом полости рта — это сообщество бактерий, обитающих во рту. Здоровый микробиом помогает эффективно переваривать пищу и поддерживать здоровье полости рта. Изменения в таком микробном составе могут стать причиной развития заболеваний пародонта (гингивита, пародонтита, пародонтоза) и некоторых видов рака.

Результаты новой научной работы показали, что некоторые гигиенические средства могут оказывать неблагоприятное влияние на микробиом полости рта. Речь идет о жидкостях для полоскания рта на спиртовой основе. Исследователи обнаружили, что ежедневное использование таких средств на протяжении трех месяцев увеличивало количество условно-патогенных бактерий двух видов — Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus в полости рта у мужчин.

Ранее было установлено, что рост числа этих бактерий связан с повышенным риском развития заболеваний десен, рака пищевода и толстого кишечника. Также выяснилось, что спиртовые средства для полоскания рта потенциально сокращают численность актинобактерий, которые играют важную роль в регуляции кровяного давления.

Чтобы оценить влияние таких гигиенических средств на здоровье полости рта представителей других половозрастных групп, нужны дополнительные исследования.

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