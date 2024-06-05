Путин призвал Запад не вмешиваться в мирное урегулирование на Украине

Ни Запад, ни другие мировые силы более не должны вмешиваться в процесс мирного урегулирования на Украине. Об это заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Запад однажды уже помешал это сделать в 2022 году, когда премьер-министр Британии Борис Джонсон летал в Киев, чтобы убедить Владимира Зеленского не прекращать боевые действия.

«То, что господин Джонсон приехал и сделал это не только по собственной инициативе, но и, уверен, при поддержке администрации США, в этом у меня сомнений нет никаких», — считает Путин.

Как отметил российский лидер, именно украинские политики впервые рассказали о том, что боевые действия могли бы закончиться еще в конце 2022 года.

До этого президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств прокомментировал число потерь России и Украины в специальной военной операции.

Встреча с прессой проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Путин пояснил, с чего началась трагедия на Украине.