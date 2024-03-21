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Верховная рада запретила священникам УПЦ служить капелланами в ВСУ

Депутат Геращенко: Рада запретила священникам УПЦ служить капелланами в ВСУ

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Стрингер/РИА Новости

Верховная рада поддержала принятие законопроекта, запрещающего священникам канонической УПЦ служить капелланами в ВСУ. Об этом рассказала депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

Она отметила, что за закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту проголосовали 296 депутатов Рады. В законопроекте написано о запрете священникам, которые принадлежат к УПЦ, занимать должности капеллана.

12 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) нагрянула с обысками в центр правовой защиты Украинской православной церкви.

В этот же день депутат Верховной рады Артем Дмитрук подверг жесткой критике продолжающиеся на Украине гонения на каноническую УПЦ и верующих.

До этого сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина при захвате Петропавловского храма канонической Украинской православной церкви в селе Ленковцы Черновицкой области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной рады принять законопроект о запрете канонической УПЦ на территории страны.

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