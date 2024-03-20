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Военный эксперт: применение вертолетов Black Hawk в зоне СВО бессмысленно

Военкор Шлепченко: вертолеты Black Hawk не могут полноценно применяться ВСУ

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Cherie Diez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что российские военные сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Black Hawk американского производства с десантом на борту. По мнению эксперта, применение данных машин в зоне специальной военной операции «почти бессмысленно», поскольку фронт насыщен зенитными средствами.

«Большинство винтокрылых птичек не могут применять свое оружие так, как это предусмотрено конструкторами. <...> Из средства непосредственной поддержки мотострелков и бронетехники вертолеты превратились в летающие малокалиберные аналоги РСЗО», — отметил Шлепченко.

По его словам, наилучшим вертолетом, соответствующим требованиям современного поля боя, является российский Ка-52 «Аллигатор».

О том, что Вооруженные силы России сбили Black Hawk сообщил 17 марта военкор Евгений Поддубный. По данным журналиста, вертолет был уничтожен в районе украинского села Лукашовка. На борту могли находиться до 20 человек.

Поддубный уточнил, что ВСУ планировали высадку в российской Козинке, чтобы создать видимость контроля над населенным пунктом.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР).

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