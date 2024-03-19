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В США объяснили, чем грозит Украине истощение средств ПВО

MWM: истощение украинского ПВО изменит стратегическое соотношение сил на фронте

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Global Look Press

Украинские объекты с постепенным истощением средств противовоздушной обороны (ПВО) страны станут уязвимее, а расклад сил на фронте изменится, считают американские аналитики. Статья с соответствующим содержанием появилась в журнале Military Watch Magazine (MWM).

«Украинские передовые позиции в Донбассе стали значительно уязвимее: заменить Patriot сложно, а С-300 — практически невозможно. <...> В итоге... истощение средств ПВО грозит изменить стратегическое соотношение сил [на фронте]», — говорится в материале.

Авторы уточняют, что в настоящее время Россия уже стала значительно чаще наносить удары в зоне СВО с помощью авиации.

До этого бывший офицер ВСУ Игорь Лапин заявил, что бойцы ВСУ не в силах перехватить инновационные российские ударные дроны прототипа «Орлан». По словам военного, некоторые дроны РФ невозможно перехватить системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в связи с тем, что войска Украины применяют «оружие прошлого века».

Ранее экс-начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак высказал мнение, что потери ВСУ в конфликте с Россией следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч.

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