В ЕС захотели вернуть всеобщую воинскую повинность

Несколько стран Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность возвращения всеобщей воинской повинности для борьбы с нехваткой личного состава в вооруженных силах. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, в связи с вооруженным конфликтом на Украине европейским странам приходится думать о восстановлении и собственных сил. Например, Хорватия нацелена на возвращение всеобщей воинской повинности. Дания хочет расширить ее за счет призыва женщин.

В Германии также обсуждают вопрос о введении обязательной службы для населения из-за нехватки личного состава в вооруженных силах. В 2023 году бундесвер покинули около 1 530 солдат.

Франция же намерена сосредоточиться на том, чтобы убедить действующих военнослужащих не увольняться, сделав военную службу более привлекательной для граждан. Французский министр ВС Себастьян Лекорню заявил, что на встречах НАТО страны-члены часто говорят об оборудовании, но теперь и об уровне удержания военных в рядах ВС.

Ранее в ЕК предложили создать новое европейское агентство, ответственное за развитие военной промышленности.