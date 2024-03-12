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В Белгороде объявлена ракетная опасность

МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной атаки

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что семь населенных пунктов в Белгородском районе остались без света после атаки украинского беспилотника.

В ночь на 12 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в городе Орле беспилотный летательный аппарат атаковал объект топливной инфраструктуры.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон.

Кроме этого, беспилотник ВСУ сбросил четыре взрывных устройства на Белгородскую область.

Ранее украинские диверсанты пытались прорваться через границу в Белгородской области.

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