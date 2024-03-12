В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что семь населенных пунктов в Белгородском районе остались без света после атаки украинского беспилотника.
В ночь на 12 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в городе Орле беспилотный летательный аппарат атаковал объект топливной инфраструктуры.
Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон.
Кроме этого, беспилотник ВСУ сбросил четыре взрывных устройства на Белгородскую область.
Ранее украинские диверсанты пытались прорваться через границу в Белгородской области.