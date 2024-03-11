Украинский командир бесследно исчез после перепалки под Авдеевкой

Командующий батальоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале февраля пропал под Авдеевкой в ДНР. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документы.

По данным издания, командира не могут найти после перепалки в командном пункте на фоне увольнения Валерия Залужного с поста главкома. При этом журналисты не назвали имя военного.

Агентство выяснило, что на следующий день после увольнения Залужного украинские офицеры собрались в командном пункте под Авдеевкой. Между ними был напряженный разговор, после которого командующий и два солдата покинули место на машине. Однако позже одного солдата нашли без признаков жизни, а самого комбата и второго солдата больше не видели.

До этого газета The New York Times писала, что военно-воздушные силы России стали играть более серьезную роль в конфликте на Украине, что способствует продвижению ВС РФ вперед. NYT ссылалась на экспертов, которые отмечали, что подобная тактика принесла успех при взятии Авдеевки.

Ранее в США заявили о важной роли российских «планирующих бомб» во взятии Авдеевки.