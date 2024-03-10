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На Украине рассказали о новых ракетах, переданных Канадой

Украинский политик Тука: Канада одобрила передачу Украине списанных ракет

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Global Look Press

Канада планирует отправить Украине авиационные ракеты, которые подлежат утилизации, но даже списанные боеприпасы могут преподнести «неожиданные сюрпризы». Об этом сообщил украинский политик Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой».

«Канада приняла решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, передать эти ракеты нам», — сказал он.

Тука отметил, что на сегодняшний день в Канаде насчитывают свыше 80 тыс. ракет.

Он уточнил, что у некоторых ракет нет боевой части.

Ранее в Германии допустили передачу Украине 100 ракет Taurus. Об этом сообщалось в тексте разговора, который опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

До этого бывший премьер-министр Великобритании заявлял, что Крым «будет иметь очень интересные перспективы» для украинских войск после передачи ракет большой дальности HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и «всего, что нужно».

Ранее Шольца призвали не совершать ошибку в передаче ракет Storm Shadow Киеву.

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