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Кулеба призвал Запад направить на Украину военные тренировочные миссии

Кулеба призвал Запад прислать в страну военные тренировочные миссии

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Tobias Hase/Global Look Press

Страны Запада должен прислать на Украину совещательно-тренировочные военные миссии. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводятся на сайте МИД Украины.

Руководитель внешнеполитического ведомства призвал западных партнеров отправить своих инструкторов сразу на территорию Украины, чтобы обучение украинских солдат шло значительно быстрее.

«Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать в Украине, а не за границей, значит, нужны именно такие решения», – заявил Кулеба.

Летом 2023 года на Украине заверили, что не пустят войска других стран до окончания конфликта. Так Кулеба прокомментировал слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о готовности ряда стран Североатлантического альянса отправить на Украину свои войска.

В конце февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соглашения о «гарантиях безопасности» между западными странами и Украиной подтверждают цель на долгосрочное противостояние с Россией.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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