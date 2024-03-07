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Стало известно о роли разведки и дронов в уничтожении РСЗО HIMARS в зоне СВО

Дандыкин: разведка и БПЛА позволили российским войскам уничтожить РСЗО HIMARS

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Bill Boecker/U.S. Army

Российские военные, принимающие участие в боевых действия на Украине, смогли уничтожить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS благодаря работе разведки и использованию дронов. Об этом в комментарии для издания NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о космической разведке Вооруженных сил РФ. По словам специалиста, сотрудники космодрома Плесецк в Архангельской области регулярно выводят на орбиту различные спутники. При этом делается это в интересах министерства обороны страны, уточнил эксперт.

«Плюс дроны, БПЛА, разведывательные группы, агентура. А потом быстро нанесли удар, чтобы украинцы не успели. Их начали щелкать, так как пришла пора собирать урожай», — сказал Дандыкин, комментируя уничтожение американских комплексов HIMARS в зоне специальной военной операции (СВО).

6 марта агентство РИА Новости сообщило, что российские бойцы поразили РСЗО HIMARS на Донецком и Херсонском направлениях. По словам командира одного из подразделений ВС РФ, на Донецком направлении американский комплекс засекли в тыловом районе украинских войск.

Telergram-канал «Изнанка» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения западной техники. Кадры были сняты при помощи беспилотника, и на них виден подрыв стоявшей у лесополосы РСЗО.

Ранее ВС РФ впервые уничтожили французскую авиационную бомбу Hammer в зоне СВО.

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Операция на Украине
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