Курсанта российского военного училища приговорили к 12 годам за шпионаж

Бывший курсант одного из военных командных училищ РФ был приговорен судом к 12 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа, сообщает ТАСС.

Второй Западный окружной военный суд признал военнослужащего Владислава Бояршинова виновным в сборе разведывательных данных, информации, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации. Уголовное дело в отношении Бояршинова было рассмотрено в закрытом от СМИ и публики режиме, так как материалы дела содержат гриф «совершенно секретно». Кроме того, оно рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств, так как обвиняемый полностью признал свою вину.

Бояршинов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Суд при вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств учел полное признание фигурантом дела вины и его деятельное раскаяние в совершенном преступлении.

До этого сообщалось, что Ростовский суд приговорил троих украинских шпионов к длительным срокам.

Ранее жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу СБУ.