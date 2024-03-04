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Сырский отчитался Зеленскому о кадровых перестановках в ВСУ

Зеленский рассказал, что заслушал доклад главкома ВСУ о кадровых перестановках

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский представил доклад украинскому президенту Владимиру Зеленскому о состоянии войск. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Заслушал главкома об оперативной обстановке на основных направлениях, аудите вооруженных сил, о ротации бригад и кадровых решениях в их пределах», — сказал глава Украины, не уточнив, о каких кадровых перестановках идет речь.

3 марта Зеленский заявлял, что Сырский получил получил карт-бланш на любые кадровые решения в армии.

До этого газета Washington Post сообщила, что руководство страны не может объяснить, где находятся и чем заняты 700 тысяч мобилизованных граждан. При этом, по словам уполномоченного представителя минобороны Украины по рекрутингу Алексея Бежевеца, в войсках страны наблюдается острая нехватка личного состава, боеприпасов, оружия и снарядов.

Ранее в Киеве назвали главную проблему ВСУ при отступлении из Авдеевки.

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