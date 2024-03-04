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ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области

Богомаз: ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела повреждены несколько жилых домовладений. Частично нарушено энергоснабжение», — написал он.

Богомаз добавил, что на место обстрела прибыли оперативные и экстренные службы.

До этого двое мирных жителей поселка Суземка в Брянской области получили легкие ранения в результате обстрела со стороны Украины. Кроме того, в результате обстрела один жилой дом получил частичные повреждения, сообщил губернатор Богомаз.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. По его словам, в поселке зафиксировано пять прилетов. Однако никто из местных жителей не пострадал. Старовойт отметил, что информация по повреждениям еще уточняется, а также продолжается подомовой обход.

Ранее ВСУ обстреляли село в Белгородской области.

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