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Пушков назвал тревожный сигнал после утечки беседы офицеров бундесвера

Пушков: реакция в ФРГ на утечку беседы офицеров показала готовность к войне с РФ

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Владимир Трефилов/Reuters

Реакция в ФРГ на утечку разговора немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту, демонстрирует, что военные круги Германии «снова рвутся в бой», ФРГ готова к войне с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности», — отметил сенатор.

Он назвал это тревожным сигналом, который отражает две очень важные вещи.

«Первое — немецкие военнослужащие уверены, что решение о ракетах в итоге будет принято, несмотря на сегодняшнюю позицию канцлера Олафа Шольца, и исходят именно из этого сценария. Подсчитывают, сколько ракет Германия сможет поставить в рамках первой партии и сколько в рамках второй», — написал Пушков.

Во-вторых, подчеркнул сенатор, немецкие военные круги считают, что Германия фактически находится в состоянии войны с РФ.

«Уроки Второй мировой забыты. Немецкие военные чины вновь рвутся в бой», — добавил он.

До этого глава министерства обороны Германии Борис Писториус назвал гипотетическим перехваченное обсуждение немецкими офицерами удара дальнобойными ракетами Taurus по Крыму.

Ранее в Германии призвали проверить ИТ-инфраструктуру после перехвата разговора военных.

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