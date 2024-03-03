В ЦАХАЛ объяснили стрельбу при передвижении гуманитарного конвоя в секторе Газа

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что в процессе перемещения гуманитарного конвоя по сектору Газа израильские военные стреляли по мародерам, а не по мирным жителям. Видео сообщения Хагари на английском языке опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

«Наша первоначальная проверка подтвердила, что со стороны Армии обороны Израиля не производилось никаких ударов в направлении конвоя с помощью», — подчеркнул он.

По словам Хагари, ЦАХАЛ не вел стрельбу по эвакуирующимся, однако отстреливал некоторых мародеров, которые представляли угрозу израильской стороне, а также вел стрельбу в воздух. Причиной трагедии при передвижении конвоя он назвал давку среди палестинцев.

До этого в ЦАХАЛ сообщили об ударе по позициям «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в районе КПП «Рафах».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.