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Россиянин изнасиловал семилетнего мальчика и получил срок

В Хакасии мужчину осудили на 12,5 лет за изнасилование первоклассника

В Хакассии суд вынес приговор мужчине, которого подозревали в изнасиловании семилетнего мальчика. Об этом сообщает Саяногорский городской суд региона.

По версии следствия, житель Майна изнасиловал ребенка, когда тот оказался у него в квартире. Информация о том, почему и при каких обстоятельствах первоклассник пришел к мужчине, отсутствует. Известно, что мальчик является сыном знакомой россиянина.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 12,5 годам заключения. Их он проведет в колонии строгого режима.

«Также, с осужденного в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в сумме 200 000 рублей», – поделились в ведомстве.

До этого в Красноярском крае подростка обвинили в изнасиловании пятилетнего племянника. По данным источника, пьяный молодой человек пришел с сельской дискотеки домой и зашел в комнату, где спали дети приехавших в гости родственников. На глазах у них подросток надругался над ребенком.

Ранее иностранец дал ребенку наркотики и изнасиловал его в хостеле Петербурга.

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