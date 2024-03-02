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В ДНР рассказали об особенностях подбитого под Авдеевкой танка M1 Abrams

Советник Пушилина заявил, что подбитый Abrams был лишен технических новшеств

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bbbreaking/Telegram

Подбитый под Авдеевкой танк M1 Abrams, поставленный на Украину из Соединенных Штатов, был лишен технических новшеств — их сняли перед поставкой. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Abrams, который мы недавно сожгли, этот танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой - с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — заявил Гагин.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он пояснил, что западная техника, поставляемая на Украину, либо приходит в упрощенном состоянии, либо если представляет из себя сложное оборудование, то поставка такого оружия сопровождается западными специалистами.

До этого бойцы группировки «Центр» смогли подбить два американских танка Abrams при помощи FPV-дронов.

По его словам, российские войска нанесли удар по башне танка сверху, в наиболее уязвимое место.

Ранее сообщалось, что за неделю боев потери ВСУ превысили семь тысяч человек.

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