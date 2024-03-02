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В МИД РФ прокомментировали разговор немецких офицеров об атаке на Крымский мост

Захарова заявила, что бундесвер пытается заметать следы

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MFA Russia/Global Look Press

Бундесвер пытается заметать следы после публикации записи германских офицеров насчет подготовки атаки ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такими словами она прокомментировала сообщение немецкого издания Bild насчет того, что эта запись разговоров с высокой долей вероятности может быть истинной. Также поступали сообщения о том, что многие аккаунты в социальных сетях, которые распространяли эту аудиозапись переговоров офицеров бундесвера, были немедленно заблокированы.

«Это называется «заметать следы». Всё пойдет по тому же сценарию, как и немецкое «расследование» терактов на «Северных потоках»? Граждане Германии должны знать от Шольца о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах», — пишет Захарова.

До этого газета Bild со ссылкой на источники в германской армии сообщила, что запись разговора офицеров бундесвера насчет планов атаки на Крымский мост может быть подлинной.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.

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