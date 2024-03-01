В России провели успешный пуск ракеты «Ярс»

С космодрома в Плесецке была запущена ракета ПГРК «Ярс», учебно-боевой пуск выполнили для попадания в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что для проведения пуска были задействованы расчеты Йошкар-Олинского ракетного соединения. Ракета мобильного базирования была оснащена разделяющейся головной частью.

В министерстве уточнили, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик российского ракетного комплекса.

По данным ведомства, ракетные войска стратегического назначения также в ходе тренировочного запуска отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи «Ярса».

В Минобороны заключили, что по итогам пуска можно констатировать о успешном выполнении задач в полном объеме.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) страны запланировали провести в 2024 году семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

При этом за прошедшие пять лет войска провели в общей сложности 20 испытательных пусков подобных ракет.

Ранее российские ядерные комплексы были замечены в Москве.