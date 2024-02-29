Россиянам объяснили, что будет считаться победой РФ в спецоперации

Победой России в военной спецоперации будет считаться достижение всех поставленных целей. При этом демилитаризация и денацификация Украины невозможны без ликвидации действующего киевского режима, заявил военный эксперт Борис Рожин в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению Рожина, западные партнеры Украины заинтересованы в сохранении действующего режима, так как его в долгосрочной перспективе можно использовать против России.

«То есть демилитаризация, денацификация Украины невозможны без ликвидации режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Это, наверное, сейчас уже все понимают», – убежден эксперт.

Сохранение действующего режима – причем, необязательно во главе с Зеленским – он назвал «минорной победой» Запада. Главной же целью, по мнению специалиста, для США и их партнеров является военно-стратегическое поражение Москвы – сдача Крыма и всех новых регионов.

«Страны НАТО эти цели не скрывают, они их озвучивают. И они готовы предпринимать как военные усилия в этом направлении, так и террористические – внутри России. Всем этим они, собственно, и занимаются. И это помимо экономического, политического и иного давления по разным линиям», – убежден Рожин.

Напомним, также он заявил о неизбежности кризиса в отношениях России с НАТО, подчеркнув, что разногласия со странами-членами альянса слишком кардинальные, а предпосылок к компромиссу никаких нет. Ввод западных войск на Украину он приравнял к началу третьей мировой войны.

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