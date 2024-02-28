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В «Росатоме» заявили о восстановлении защиты ЗАЭС

Гендиректор «Росатома» Лихачев: уничтоженную ВСУ защиту ЗАЭС восстановили

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о восстановлении физической защиты Запорожской АЭС, уничтоженной во время отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

«Создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топливо, это тоже вызывало большую озабоченность, и были прилеты по этой площадке», — поделился Лихачев.

Он добавил, что все технологические процессы на станции контролируют опытные специалисты, однако сохраняется риск прилетов по прилегающей к АЭС территории, включая город Энергодар.

До этого руководство Запорожской АЭС сообщало, что энергетическое снабжение на атомной электростанции обеспечивается посредством линии 750 кВ «Днепровская». Информация национальной украинской энергетической компании «Укрэнерго» о подключении дополнительной электрической подстанции мощностью 330 кВ «Феросплавная-1» не соответствует действительности.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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