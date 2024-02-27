Шольц прокомментировал идею об отправке войск НАТО на Украину

Североатлантический альянс (НАТО) и страны Европы не станут направлять сухопутные войска на Украину. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

«Не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда [на Украину] из европейских государств или стран НАТО», – сказал политик.

По его словам, подобная договоренность существовала с самого начала конфликта и мнение на Западе по этому поводу «весьма единодушно».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отправка солдат НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к прямому конфликту альянса с Россией.

До этого глава фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала неосторожными слова Макрона по поводу возможной отправки европейских военных на Украину.

Ранее Макрону напомнили о судьбе Наполеона после слов о войсках на Украине.