Украинские дроны пытались атаковать села в Курской области

Два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, также еще один дрон-камикадзе упал в огороде в селе Троицком.

Тем не менее пострадавших нет и обошлось без разрушений, отметил Старовойт.

Губернатор региона напомнил, что во время атаки дронов нельзя приближаться к обломкам упавших украинских БПЛА и трогать их, потому что они могут взорваться. При обнаружении частей беспилотника он призвал сообщать по телефону 112.

До этого над территорией Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат. По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались устроить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа и нанести удары по объектам. Аппарат сбили в 11:00 по московскому времени.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.