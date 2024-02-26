Украинский полковник предупредил, что Россия продолжит давить оборону ВСУ

Вооруженные силы России продолжат активно продавливать украинскую оборону. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Заметьте, как только они (российские военные. — Прим. ред.) зашли на околицу, захватили первые дома, укрепили — все, они город возьмут или населенный пункт», — обратил внимание Стариков.

Он также высказал мнение, что наступление ВС РФ рано или поздно может привести к тактическому, а затем к оперативному кризису для Вооруженных сил Украины. В конце концов российские войска обрушат фронт.

«В итоге, <...> они будут дальше давить (оборону ВСУ. — Прим. ред.)», — высказал мнение экс-сотрудник СБУ.

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ за два года потеряли 31 тысячу украинских военных. Сомнения относительно этих цифр высказала американская газета The New York Times. Еще летом 2023 года издание сообщало, что украинская сторона лишилась около 70 тысяч человек. Подробнее о заявлениях Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план.