ВСУ попытались атаковать Белгородскую область БПЛА самолетного типа

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в районе хутора Развильный Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе хутора Развильный», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Перед этим Минобороны РФ сообщило, что над территорией Белгородской области сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обезврежены части подавленного беспилотного летательного аппарата.

Около полуночи 24 февраля в Липецкой области был объявлен сигнал авиационной опасности, средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотных летательных аппарата. Губернатор региона Игорь Артамонов уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.