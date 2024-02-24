Глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью The Telegraph заявил, что Украина активно использует разведданные партнеров, например, информацию о пусках ракет с рубежей.

По его словам, Киев широко использует возможности, которые предоставляют разведывательные ведомства стран-партнеров.

«Например, для нас критически важна информация о запусках ракет из рубежей, которые мы не можем охватить нашими средствами радиоэлектронной и радиотехнической разведки. Эта помощь неоценима для нас», — рассказал Буданов.

21 февраля глава ГУР признал тяжелое положение Вооруженных сил страны (ВСУ).

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил западных партнеров в потере Авдеевки, так как они не поставили достаточно вооружений. Также он призвал Европу признать окончание «эры мира» на континенте и отправлять Украине больше оружия.

Ранее В Совбезе Белоруссии заявили, что Запад пытается представить Минск и Москву «осью зла».