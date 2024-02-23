Франция обещала поставить Армении ракеты для систем ПВО, если они потребуются

Франция поставит Армении ракеты для систем противовоздушной обороны, если страна будет нуждаться в этом. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции

Себастьян Лекорню на совместном брифинге со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, передает РИА Новости.

«О ПВО... скажу о ракетах малой, средней и иной дальности: если... Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», — сказал он.

По словам главы ВС Франции, у сотрудничества вооруженных сил двух далеко идущие планы.

23 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню впервые прибыл с визитом в Армению. Торжественная церемония встречи главы военного ведомства состоялась в административном комплексе министерства обороны Армении с участием почетного караула и военного оркестра.

В ноябре сообщалось, что Франция передала Армении многоцелевые бронеавтомобили Bastion, от которых отказалась Украина.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.