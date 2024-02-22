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На Украине опасаются, что армия через несколько месяцев может остаться без снарядов

Майор запаса Гетьман заявил, что ВСУ через 2 месяца могут остаться без снарядов

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут через два месяца остаться без артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи со стороны США, поэтому они начали экономнее расходовать их. Об этом заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель» майор запаса армии Украины Алексей Гетьман.

«Мы начали очень осторожно использовать снаряды, потому что через два месяца теоретически у нас будет ноль. Не станет меньше снарядов, а именно будет ноль. Просто нечем будет стрелять вообще», — сказал Гетьман.

Чтобы не исчерпать все запасы, украинские войска существенно снизили количество артиллерийских обстрелов и очень экономно используют снаряды, «потому что допустить такую ситуацию просто невозможно», отметил он.

Майор запаса добавил, что надеется на увеличение помощи Украине со стороны Евросоюза, пока вопрос о выделении средств не будет решен в конгрессе США.

До этого Пентагон заметил проблемы с переданной Украине военной техникой.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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