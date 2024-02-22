На Украине опасаются, что армия через несколько месяцев может остаться без снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут через два месяца остаться без артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи со стороны США, поэтому они начали экономнее расходовать их. Об этом заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель» майор запаса армии Украины Алексей Гетьман.

«Мы начали очень осторожно использовать снаряды, потому что через два месяца теоретически у нас будет ноль. Не станет меньше снарядов, а именно будет ноль. Просто нечем будет стрелять вообще», — сказал Гетьман.

Чтобы не исчерпать все запасы, украинские войска существенно снизили количество артиллерийских обстрелов и очень экономно используют снаряды, «потому что допустить такую ситуацию просто невозможно», отметил он.

Майор запаса добавил, что надеется на увеличение помощи Украине со стороны Евросоюза, пока вопрос о выделении средств не будет решен в конгрессе США.

До этого Пентагон заметил проблемы с переданной Украине военной техникой.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.