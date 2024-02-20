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Путин заявил о необходимости соблюдения мигрантами законов и традиций России

Путин: необходимо добиться того, чтобы мигранты соблюдали законы и традиции РФ

Президент России Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил о необходимости того, чтобы трудовые мигранты, приезжающие в Россию, учили русский язык и следовали местным традициям, включая традиции регионов, в которые они прибывают. Его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что важно, чтобы эти люди соблюдали законы и традиции России, а также особенности регионов, где они находятся. Путин отметил значимость изучения русского языка для мигрантов, назвав это огромной работой.

Президент также подчеркнул, что одним из лучших способов решения проблем, связанных с трудовой миграцией и дефицитом рабочей силы, является увеличение рождаемости. Он заявил о намерении государства увеличивать поддержку семей, материнства и детства в этом контексте.

До этого Путин дал правительству поручение разработать предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в российских школах и других образовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что из России депортируют 40 мигрантов после драки на складе в Москве.

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