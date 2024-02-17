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Британия и США нанесли удар по позициям хуситов в Йемене

Al Masirah: Британия и США нанесли удар по позициям хуситов в Йемене

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The Defence Ministry/Reuters

Британия и США нанесли удар по позициям движения хуситов в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Отмечается, что удар был нанесен по позициям хуситского движения «Ансар Аллах».

До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру Pollux в Красном море. За несколько дней до этого войска США и Британии нанесли два новых удара по объектам хуситов в Йемене. Целью первой атаки был порт Рас-Иса, а второй — ряд объектов в районе Тухаят.

16 февраля Соединенные Штаты ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Включение в список повлечет за собой замораживание активов движения в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

Ранее хуситы заявили об атаке на американское судно в Красном море.

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