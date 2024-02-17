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Столтенберг заявил, что НАТО сильнее России

Столтенберг: НАТО сильнее России, но у альянса есть проблемы с военными запасами

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сильнее России, но испытывает некоторые проблемы. Об этом сообщает ТАСС.

«НАТО — это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России», — заявил он.

При этом он отметил, что у альянса есть явные проблемы, и для поддержания боевых действий нужны запчасти, обслуживание и боеприпасы. По его словам, в настоящее время запасы НАТО «маловаты».

Также Столтенберг заявил, что любые дискуссии о «европейском ядерном оружии» лишь подрывают Североатлантический альянс.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страны НАТО не хотят быть вовлеченными в прямой конфликт с Россией, поэтому не намерены отправлять свои вооруженные силы на территорию Украины.

Ранее Германия пообещала поддержать безопасность критической инфраструктуры Украины.

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