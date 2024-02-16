Украина собралась купить у Турции новейшие истребители

Власти Украины собрались купить у Турции истребители пятого поколения Kaan. Об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар.

Боднар заявил, что на Украине предприятия уже участвуют в разработке двигателя для этой модели самолета. По его словам, они выиграли тендер еще до начала российской специальной военной операции (СВО).

Посол считает, что истребитель Kaan сможет конкурировать с американскими боевыми самолетами нового поколения F-35 и F-22.

Истребитель Kaan создают в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». По предварительным расчетам, в 2028 году начнется его серийное производство. Власти также заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и может заменить стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

До этого на Украине заявили, что готовят инфраструктуру для самолетов F-16.

Ранее стало известно, какие ракеты будут нести истребители F-16 для Украины.