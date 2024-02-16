Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украина собралась купить у Турции новейшие истребители

Посол Боднар: Украина закупит у Турции истребители Kaan пятого поколения

close
100%
TUSAS

Власти Украины собрались купить у Турции истребители пятого поколения Kaan. Об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар.

Боднар заявил, что на Украине предприятия уже участвуют в разработке двигателя для этой модели самолета. По его словам, они выиграли тендер еще до начала российской специальной военной операции (СВО).

Посол считает, что истребитель Kaan сможет конкурировать с американскими боевыми самолетами нового поколения F-35 и F-22.

Истребитель Kaan создают в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». По предварительным расчетам, в 2028 году начнется его серийное производство. Власти также заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и может заменить стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

До этого на Украине заявили, что готовят инфраструктуру для самолетов F-16.

Ранее стало известно, какие ракеты будут нести истребители F-16 для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами