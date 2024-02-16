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США призвали Израиль разработать «надежный план» вторжения в Рафах

WSJ: США попросили Израиль составить надежный план наступления на Рафах

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Ohad Zwigenberg/AP

Администрация американского президента Джо Байдена обратилась к Израилю с просьбой разработать «надежный план» наступления на город Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из США.

В материале отмечается, что данный план должен состоять из двух компонентов — военного и гуманитарного. При этом речь идет о разработке стратегии на тот случай, если правительство еврейского государства не прислушается к совету Вашингтона и все же решит провести операцию в упомянутом населенном пункте.

По словам источников, американское руководство ни при каких обстоятельствах не будет поддерживать идею Израиля о полномасштабном вторжении в Рафах. США считают, что точечные операции являются наилучшим вариантом ведения боевых действий в секторе Газа.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил, что наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах может привести к катастрофе. Однако он признал, что в данный момент у Вашингтона нет альтернативного решения по этому вопросу.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил опасения из-за возможного признания палестинского государства со стороны США.

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