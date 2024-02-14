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В штаб-квартире Минобороны ФРГ произошел блэкаут

Bild: в штаб-квартире Минобороны ФРГ несколько часов не было электричества

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Shutterstock

В штаб-квартире Минобороны Германии в Бонне произошло ЧП: по неизвестной причине в течение нескольких часов в здании отсутствовало электричество. Об этом сообщает Bild.

Не работала даже резервная система электроснабжения.

Большого ущерба, однако, не случилось. Со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ Bild уточняет, что внутренняя связь и возможности управления войсками затронуты не были.

У Минобороны Германии в настоящий момент существует две штаб-квартиры: одна в бывшей столице ФРГ Бонне, другая в современной столице объединенной Германии Берлине.

7 февраля в Минобороны ФРГ заявили, что Берлин достиг границ возможного в производстве боеприпасов для Украины.

3 февраля сообщалось, что глава минобороны Германии Борис Писториус теряет доверие сотрудников бундесвера.

Ранее глава Минобороны ФРГ оценил угрозу нападения России на НАТО.

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