В Раде еще не определились, как наказывать скрывающихся от военного учета

Депутаты Верховной рады продолжают искать механизм принуждения военнообязанных к регистрации и получению так называемого сертификата защитника. Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия.

«Мы, понимая, что добровольно это делать никто не будет, считаем, что нужно какое-то определенное принуждение к этому. То, что предложило сейчас Минобороны - все арестовать, не подходит. Это слишком жестко, и в государстве вообще нет мощности всех этих людей заставить и арестовывать», — сказал Арахамия.

10 февраля советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в боевых действиях участвуют 200-300 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 февраля правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно во время мобилизации и военного положения.

До этого депутатов Верховной рады Украины подкупили за голосование в поддержку законопроекта о мобилизации.

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков говорил, что жители Украины начали бояться людей в форме из-за действий отдельных представителей военкоматов в рамках мобилизации.

Ранее в Раде сочли, что законопроект об усилении мобилизации возвращает крепостное право.