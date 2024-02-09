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В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

МО РФ: в Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ на пути к Крыму

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Vadim Ghirda/AP

В юго-западной части Черного моря российский патрульный катер уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Отмечается, что украинский безэкипажный катер обнаружили около 20:30 мск.

«Был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — говорится в сообщении министерства.

До этого директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко говорил о готовности предприятия к серийному производству морских дронов типа «Одуванчик».

Как только модель пройдет успешные испытания, будет принято решение о серийном производстве.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин прокомментировал сообщения о том, что первый российский морской дрон отправят на испытания в зону специальной военной операции.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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